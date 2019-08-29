БАТЭ — «Астана»: прогноз Юрия Красножана на отборочную игру Лиги Европы

Бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан сделал прогноз на ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 БАТЭ — «Астана».
Ставка: ничья за 3.35.
«Счёт первого поединка 3:0 в большинстве случаев гарантирует победителю успех в двухматчевом противостоянии. Тем не менее история футбола знает матчи и знает случаи, когда команды отыгрывались и с более крупного счёта не в свою пользу. Не рискну предсказать точный результат ответного поединка, в этой игре возможен любой итог, на мой взгляд. Слишком много нюансов будет иметь значение. Но предположу, что, каким бы ни был результат, он позволит «Астане» выступить в группе Лиге Европы.
У казахстанского клуба есть ряд преимуществ – это и счёт первого матча, и более опытный, опять же на мой взгляд, состав, квалифицированные легионеры. Я уверен, что «Астана» сыграет в Борисове оптимальным составом, потому что на этой стадии плей-офф, когда ты столько сделал, в последней игре стоит исключать все риски», — сказал Красножан.
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