«Спартак» – «Брага»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Лиги Европы

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч «Спартак» — «Брага» в рамках финального раунда квалификационной кампании Лиги Европы сезона-2019/20. Встреча начнется 29 августа в 20:15 мск.



Ставка: проход «Спартака» за 3.60.



«После поражения 0:1 в первом матче в Португалии «Спартак» может рассчитывать на то, что они пройдут дальше. Я и до первого матча предполагал, что «Спартак» — фаворит этого противостояния.



Я считаю, что результат 1:0 в пользу «Браги» в первом матче был справедливым. «Брага» наиграла на гол в той встрече и то, что Спартак проиграл в один мяч, можно считать нормальным результатом. Хотя если бы команда Кононова сыграла смелее, то могла бы забить свой мяч.



В Москве обратной дороги нет, нужно атаковать. «Спартак» способен не пропустить, так как португальские команды дома играют лучше, чем на выезде. «Спартаку» сейчас сопутствует удача, фортуна повернулась к нему лицом, особенно показательно это было в игре против «Крыльев Советов», когда москвичи забили в самой концовке встречи.



У «Спартака», мне кажется, в команде есть равноценные замены и они могут варьировать состав, поэтому у них благоприятная ситуация. Считаю, что они победят в этом матче и пройдут в следующий раунд. Конечно, усложнит задачу отсутствие в составе Ларссона и Тиля, так как в матче в Самаре они были главными действующими лицами, но у «Спартака» есть и Мирзов с Бакаевым, которые сейчас вполне нормально играют, так что есть кому сыграть впереди. Игра у «Спартака» нормализуется, и они способны пройти «Брагу», — сказал Непомнящий.

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