«Спартак» — «Брага»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Брага» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: победа «Спартака» за 2.35.



«Постоянно сетуем на это, но по-прежнему не будет на поле Тиля и Ларссона, к сожалению. Задача у «Спартака» попроще, чем у «Краснодара», но она тоже не самая легкая. Нужно забивать и желательно не пропускать.



Наверняка в стартовом составе появятся Мирзов и Бакаев. Понсе в атаке сыграет.



По тому, что я увидел в первой встрече, с этой «Брагой» можно играть, ее можно побеждать, и это не станет чудом. Выиграть в два мяча вполне реально. Я считаю, что «Спартак» пройдет дальше, несмотря на поражение в первом матче. Помогут болельщики. Победная серия в чемпионате зарядила энергией, уверенностью в себе.



Но чрезмерно рисковать не буду, выберу чистую победу в ответном матче. Думаю, что может и 1:0 быть, тогда дополнительное время. Но шансы, считаю, есть. «Брага» ничего невероятного в первом матче не показала», — сказал Титов.



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