«Заря» — «Эспаньол»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Заря» — «Эспаньол» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.90.
«В первой встрече «Заре» удалось забить гол на выезде, но уступила она 1:3. Проблемными выглядят ее шансы, чтобы пройти дальше — в групповую стадию турнира. «Эспаньол» прекрасно понимает, что ему нужно забить на выезде, поскольку счет 3:1 не очень удобный. Если ты проигрываешь 0:2, то вылетаешь.
Я не думаю, что «Эспаньол» приедет защищать победный счет. Атмосфера в Запорожье, наверное, будет располагающей к атакующим действиям. И «Зарю» будут гнать трибуны вперед. Думаю, голы должны быть, причем в достатке.
Выберу ставку на «тотал больше 2,5 мяча» за 1,9. По-моему, к этой игре она подходит более всех других», — сказал Андронов.
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