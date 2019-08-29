«Спартак» — «Брага»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги Европы

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на 2-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Спартак» — «Брага».



Ставка: «Спартак» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.70.



«Это встреча атакующих команд, которые много забивают и пропускают. Так, у обновленного «Спартака» — с прихода в команду группы новичков — пять побед в шести матчах, при этом команда Олега Кононова пропускала в каждой игре. У «Браги» же — за вычетом встречи со «Спартаком» — пять матчей с начала сезона, и в абсолютно каждом они забивали и пропускали.



Казалось бы, ставка на решающий матч за выход в групповой этап Лиги Европы очевидна: «обе забьют». Но коэффициент очень низок для такой ставки — 1,65. Не уверен, что это лучшее предложение, которое можно найти в линии. Тем более что если «Спартак» поведет 1:0 и этот счет продержится минуты до 70-й, то дальше команды могут играть слишком аккуратно, как часто бывает в ситуациях, когда текущий счет ведет к дополнительному времени и все боятся рисковать. С другой стороны, зачем «Спартаку» дополнительное время за три дня до матча с «Зенитом»?



Стоит напомнить, что у «Спартака» не заявлены на Лигу Европы Гус Тиль и Джордан Ларссон, слишком много игровой практики у Андре Шюррле. Да и слишком часто «Спартак» проваливает решающие матчи. Но, с другой стороны, вырванная в Самаре драматичная победа должна обеспечить московской команде бодрый настрой на следующий матч.



Одним из самых вероятных исходов матча представляется 2:1: формальная победа «Спартака» и выход «Браги» в следующий раунд. Но если в концовке на табло будет 2:1, то «Спартак» уже пойдет ва-банк, и будут все шансы на еще один гол в любые ворота. Хоть 3:1, хоть 2:2. А вполне возможно, что до 2:1 дело вообще не дойдет и команды забьют по одному мячу.



В общем, в моем понимании, самые вероятные сценарии матча предполагают обмен голов и то, что «Спартак» не проиграет. Так значит, почему бы не взять ставку на 1Х при тотале больше (1,5)? Тут и коэффициент выше, чем у ставки «обе забьют», и, извините, не надо болеть за гол «Браги». Для серьезных беттеров нет никаких проблем в том, чтобы ставить на поражение команды, за которую переживаешь. Но большинство любителей ставок горячо болеют и за свои ставки, и за свои команды.



В такой ситуации я предлагаю болельщикам «Спартака» рассмотреть ставку «1Х и ТБ 1,5», в которой помимо гола «Спартака» им будет нужен не гол именно «Браги», а гол в исполнении любой команды. То есть 2:0 принесет двойную победу: и выигрыш ставки, и проход «Спартака». Повторюсь, тут градус событий может пойти на снижение при счете 1:0, но все-таки у обеих команд такая оборона, что одним голом дело вряд ли закончится», — сказал Вишневский.

«Спартак» — «Брага». Прогноз: красно-белые сдуются во втором тайме Пока «Спартак» рубился в Самаре, тренер «Браги» предоставил отдых всему основному составу.