«Вулверхэмптон» — «Торино»: прогноз Дениса Казанского на Лигу Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Торино» в рамках финального раунда квалификационной кампании Лиги Европы сезона-2019/20. Встреча состоится 29 августа, начало — в 21:45 мск.
Ставка: победа «Вулверхэмптона» и минимум 3 мяча в матче за 2.70
«Обе команды играют весьма результативно. Если «Вулверхэмптон» в чемпионате Англии и не так устрашающ в атаке, то в квалификационной кампании команда забивает пачками. Мы видели, что случилось с «Пюником», затем голевая перестрелка с «Торино».
«Торино» же устраивает голевые матчи не только в отборе ЛЕ, но и во внутреннем чемпионате. В преддверии ответной встречи с «Вулверхэмптоном» туринский коллектив обыграл на своем поле «Сассуоло» (2:1).
Думаю, команды вновь сыграют результативно. У «Вулверхэмптона» мощное нападение, у «Торино» же уязвимая оборона. Мне представляется, что «волки» победят через верх».
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