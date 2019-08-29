Рублёв — Симон: прогноз Анны Чакветадзе на матч 2-го круга US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Андрей Рублев — Жиль Симон во втором круге US Open, который проходит в Нью-Йорке.



Ставка: Симон выиграет не больше сета за 1.68.



«Андрей Рублев показал невероятный теннис в матче со Стефаносом Циципасом. Быстро, резко, с высокой скоростью — приятно было смотреть, хотя в нескольких сетах Рублев упускал преимущество. Проблемы греческого теннисиста, что у него начались в конце встречи судороги. Это значит, что он готов хуже, чем Рублев. Андрей тоже сказал, что у него были проблемы с ногами, но он их старался не показывать. Выматывающая была встреча, теннисисты тратили энергию по полной программе. Уверена, это пока что лучший матч на этом US Open.



Дальше у Рублева Жиль Симон. Француз тоже играл 4 часа с Фратанжело. Но здесь два момента нужно отметить. Соперник у Рублева был гораздо более серьезный. Ну и Симон 4 часа играл в невысоком темпе, но много бегал. Рублев тоже бегал, но в высочайшем темпе. Важно, чтобы Симон не втянул Рублева в свой любимый перекидочный теннис. В такой игре он даже Медведева победил на траве в этом году.



Рублев в отличной форме. Она осталась с ним даже после победы над Федерером. Он должен предложить скорости, которые Симон не готов сейчас поддерживать. Рублев моложе, он восстановился после травм. Считаю, что Андрей должен проходить дальше. Может быть, Симон сет зацепит, но не более. Андрей должен выиграть максимум в четырех сетах», — сказала Чакветадзе.



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