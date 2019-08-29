«Айнтрахт» — «Страсбург»: прогноз Алексея Андронова на Лигу Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Страсбург» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Айнтрахта» минимум в 2 мяча за 2.00.



«В первом матче французы выиграли со счётом 1:0, реализовав свой единственный удар в створ ворот. «Айнтрахт» посерьёзнее смотрелся в той встрече, это подтверждает и статистика.



Думаю, на домашнем стадионе Франкфурт сделает всё, чтобы решить задачу выхода в Лигу Европы. Да, ситуация неприятная — нельзя пропускать. Но, с другой стороны, «Айнтрахт» может выиграть, забив три мяча в ворота французской команды.



Из всего многообразия ставок выберу вариант «победа «Айнтрахта» с форой (-1,5) мяча». Коэффициент — 2,0. Мне кажется, и опыт на стороне «Айнтрахта», и содержание первого матча оставило ощущение не совсем справедливого результата. Ну и в целом, наверное, «Айнтрахт» повыше сейчас», — сказал Андронов.



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