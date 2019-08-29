«Спартак» — «Брага»: прогноз Александра Неценко на встречу отбора Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на 2-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Спартак» — «Брага».



Ставка: «Брага» не проиграет и обе забьют за 2.51.



«Ключевым фактором подготовки к этому матчу является ротация состава команд. И здесь у португальцев серьезное преимущество. «Брага» гостевой матч чемпионата с «Жил Висенте» сыграла вничью 1:1, полностью поменяв стартовый состав по сравнению с первой игрой со «Спартаком». А на замену во втором тайме вышли только пара игроков из тех, что были с первых минут в заявке в четверг.



«Спартак» же поберег лишь Понсе, Ещенко, Гулиева и Бакаева. При этом двое последних вышли на замену. Добавим сюда, что за «Спартак» в Лиге Европы по-прежнему не могут играть Тиль и Ларссон, а ведь именно они забили в последнем туре «Крыльям Советов» и помогли красно-белым добиться волевой победы.



Выходит, настрой «Браги» на ответный матч чрезвычайно серьезный. За настрой не переживаем и у россиян, но их ресурс ограничен. В первой встрече в Португалии из серьезных атакующих игроков у «Спартака» на скамейке запасных были разве что Жано и Мельгарехо. К тому же парагваец всех уже утомил слабой реализацией голевых моментов.



Теперь вспомним нюансы первой игры. Равный первый тайм. Во втором «Спартак» сперва поднажал, а потом с 70-й по 80-ю минуты позволил «Браге» создать 3-4 голевых шанса, один из которых был реализован. У «Браги» полностью свежий состав, и значит, она снова поддавит, когда нужно.



Поэтому как бы мы ни переживали за «Спартак», я бы предпочел поставить на то, что «Брага» не проиграет. И добавил бы условие, что обе забьют. Повторная встреча в еврокубках получается всегда более открытой. Кроме того, ставка «обе забьют» срабатывала в 5 из 6 последних матчей с участием обеих команд», — сказал Неценко.



«Спартак» — «Брага». Прогноз: красно-белые сдуются во втором тайме Пока «Спартак» рубился в Самаре, тренер «Браги» предоставил отдых всему основному составу.