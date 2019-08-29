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«Спартак» — «Брага»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч отбора Лиги Европы

«Спартак» — «Брага»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч отбора Лиги Европы
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Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на ответный матч плей-офф Лиги Европы сезона-2019/20 «Спартак» — «Брага».

Ставка: «Спартак» забьет минимум 2 мяча за 2.19.

«Спартаку» будет очень сложно пройти «Брагу». График у команды Олега Кононова сложнейший: впереди «Зенит», до этого были тяжёлые соперники, включая ЦСКА. Я думаю, это не может не сказаться на силах команды.

Но «Спартак», это видно, настроен хорошо, мотивация сумасшедшая. Поэтому, мне кажется, красно-белые могут ответную встречу выиграть. Я поставлю на индивидуальный тотал москвичей больше 1,5 гола. А хватит ли этого в итоге, чтобы пройти дальше, – посмотрим», — сказал Арустамян.

«Спартак» — «Брага». Прогноз: красно-белые сдуются во втором тайме
Пока «Спартак» рубился в Самаре, тренер «Браги» предоставил отдых всему основному составу.
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