«Спартак» — «Брага»: прогноз Виктора Гусева на отборочный матч Лиги Европы

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на 2-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Спартак» — «Брага».



Ставка: обе забьют за 1.69.



«Сложная задача перед «Спартаком». Я должен сразу оговориться — я вам не дам рекомендацию на победу какой команды поставить или на проход какой команды в следующую стадию. Мой прогноз будет заключаться немного в другом, так я решил и такая картинка сформировалась у меня в голове.



У «Спартака» напряженный график. Собственно, про «Брагу» можно сказать тоже самое. «Спартак» только-только вырвал победу у «Крыльев» на последних минутах. Игра с «Брагой», потом сразу же матч с «Зенитом» и единственное, что наверное успокаивает, что эти два матча с «Зенитом» и с «Брагой» у «Спартака» на своем поле. Обстоятельства сложились так, что «Спартак» может варьировать состав потому, что по правилам Лиги Европы не могут выйти на поле заявленные за другие команды Тиль и Ларссон, как раз те футболисты, которые забили мячи в ворота «Крыльев Советов». Но зато сейчас сыграет Понсе, который дисквалифицирован в чемпионате России.



«Брага» — это четвертая команда Португалии. Сначала «Порту», «Бенфика», «Спортинг». «Брага» так уверенно чувствовала себя в прошлом сезоне, но вот с этой первой тройкой в шести встречах они пять раз проиграли. Если в нынешнем чемпионате «Спартак» лидирует в числе пяти команд России, то «Брага» занимает восьмое место. Если «Спартак» вырвал победу на последних минутах игры с «Крыльями», то как раз «Брага», которая играла в гостях с командой «Жил Висенте», пропустила на 109-ой минуте. Там были определенные обстоятельства: отключали электричество, прибавили 30 минут.



«Брага» даже в проигранных матчах чаще всего забивает. В прошлом круге они уверенно победили датский «Брондбю». Обратите внимание на результативность — 4:2 сыграли в гостях и 3:1 дома. С такой командой предстоит сыграть «Спартаку», который и сам хорош на контратаках. Но в этой игре, после того как красно-белые проиграли в гостях 0:1, о каких контратаках может идти речь? Разве что рассчитывать, что «Брага» вот такая веселая, удалая, полезет вперед, но они все-таки тоже не без царя в голове, поэтому «Спартаку» все же нужно думать о позиционном нападении.



Матч будет сложным, поэтому я не ставлю ни на одну, ни на другую команду. А вот учитывая все, что я сказал, сделаю прогноз на то, что обе команды забьют», — сказал Гусев.

«Спартак» — «Брага». Прогноз: красно-белые сдуются во втором тайме Пока «Спартак» рубился в Самаре, тренер «Браги» предоставил отдых всему основному составу.