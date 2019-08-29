«Спартак» — «Брага»: прогноз Александра Аксенова на встречу Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Спартак» — «Брага».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.95.



«Московский «Спартак» нестабилен — даже матч с самарскими «Крыльями Советов» это показал. Хотя, безусловно, определенный прогресс очевиден — многие специалисты отмечают тот факт, что именно в командном плане подопечные Олега Кононова становятся все сильнее, а значит и игровые перепады будут не столь часты.



Одна из главных проблем для спартаковцев перед второй игрой с португальской «Брагой» — это невозможность задействовать всех тех, кто входит в группу ключевых игроков. В первую очередь это, конечно же, молодой голландец Гус Тиль, который заигран в Лиге Европы за АЗ. Тиль забил победный гол в ворота «Крыльев» — это важно, но, главное даже не это, а то, что он совершает массу других полезных действий — в трех матчах за «Спартак» у него гол и две передачи. Поэтому отсутствие Тиля может помешать «Спартаку».



Большая надежда у спартаковских фанов на Андреса Шюррле, который на данный момент является безусловным лидером, но, как показал матч в Португалии, кто-то активно должен помогать. Тогда такого помощника не нашлось, и «Спартак» проиграл. Если помимо Шюррле проявит себя тот же Бакаев, Мирзов или кто-то еще — победный результат наверняка будет. Верится, что при своей аудитории это обязательно случится, впрочем, практически не сомневаюсь, что забить «Браге» даже один мяч весьма непросто — эта команда редко пропускает много — а уж на выезде наверняка сыграет от обороны.



Поэтому моя ставка на матч «Спартак» — «Брага» — тотал меньше 2,5 гола», — сказал Аксенов.



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