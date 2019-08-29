«Барселона» или «Реал»? Прогноз Иржи Ярошика на Примеру-2019/20
Экс-игрок сборной Чехии, лондонского «Челси», а также московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик на Youtube-канале «Маза Вишневского» дал прогноз на исход чемпионата Испании и на лучшего бомбардира Примеры в сезоне-2019/20.
Ставка: чемпионом станет «Барселона» за 1.70.
«В Испании у меня явный фаворит — «Барселона», потому что у Мадрида есть небольшие проблемы в команде. Кто-то остается, кто-то уходит. Я бы сказал, команда пока не наиграна, много новичков, поэтому я ставлю на «Барсу». Что до лучшего бомбардира, там тоже один фаворит — Месси. Черышев? Ха-ха, пусть будет третьим, после Суареса и Месси», — сказал Ярошик.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 29 августа 2019
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 28 августа 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 27 августа 2019
-
21:00
-
19:00
-
18:00
Партнерский контент