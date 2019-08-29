«Барселона» или «Реал»? Прогноз Иржи Ярошика на Примеру-2019/20

Экс-игрок сборной Чехии, лондонского «Челси», а также московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик на Youtube-канале «Маза Вишневского» дал прогноз на исход чемпионата Испании и на лучшего бомбардира Примеры в сезоне-2019/20.



Ставка: чемпионом станет «Барселона» за 1.70.



«В Испании у меня явный фаворит — «Барселона», потому что у Мадрида есть небольшие проблемы в команде. Кто-то остается, кто-то уходит. Я бы сказал, команда пока не наиграна, много новичков, поэтому я ставлю на «Барсу». Что до лучшего бомбардира, там тоже один фаворит — Месси. Черышев? Ха-ха, пусть будет третьим, после Суареса и Месси», — сказал Ярошик.



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