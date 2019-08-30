«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 3-го тура Ла Лиги сезона-2019/20 «Атлетик» Бильбао – «Реал Сосьедад».



Ставка: ничья за 3.25.



«Принципиальное баскское дерби – один из самых интересных поединков тура. Обе команды отлично начали сезон. «Атлетик» сначала обыграл «Барселону» дома, а затем сыграл вничью с «Хетафе» в гостях – тоже достойный результат. «Реал Сосьедад» же сыграл вничью с сильной «Валенсией», а затем обыграл «Мальорку» в гостях.



Это команды примерно одного уровня. «Атлетик» всегда лучше играет дома – эта команда всегда готова выкладываться при своих болельщиках. Но принципиальность этого матча нивелирует это преимущество – «Реал Сосьедад» будет изо всех сил стараться огорчить хозяев.



В этой игре вряд ли будет много моментов и голов. Самые вероятный исход – ничья. Предлагаю на ничью и поставить», — сказал Гратакос.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».