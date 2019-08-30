«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 3-го тура Ла Лиги сезона-2019/20 «Атлетик» Бильбао – «Реал Сосьедад».
Ставка: ничья за 3.25.
«Принципиальное баскское дерби – один из самых интересных поединков тура. Обе команды отлично начали сезон. «Атлетик» сначала обыграл «Барселону» дома, а затем сыграл вничью с «Хетафе» в гостях – тоже достойный результат. «Реал Сосьедад» же сыграл вничью с сильной «Валенсией», а затем обыграл «Мальорку» в гостях.
Это команды примерно одного уровня. «Атлетик» всегда лучше играет дома – эта команда всегда готова выкладываться при своих болельщиках. Но принципиальность этого матча нивелирует это преимущество – «Реал Сосьедад» будет изо всех сил стараться огорчить хозяев.
В этой игре вряд ли будет много моментов и голов. Самые вероятный исход – ничья. Предлагаю на ничью и поставить», — сказал Гратакос.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 30 августа 2019
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:03
- 29 августа 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 28 августа 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00