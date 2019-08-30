«Крылья Советов» – «Динамо»: прогноз Виктора Гусева на матч 8-го тура РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо» в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится сегодня, 30 августа, и начнётся в 20:00 мск.



Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и меньше 3 мячей в матче за 2.29.



«Этот чемпионат “Крылья” начали с победы над ЦСКА со счетом 2:0. Тогда мы увидели Соболева, который забил два мяча, а потом команду Божовича преследовали неудачи — четыре поражения подряд и все с минимальной разницей в один мяч. Потом была победа со счетом 3:1 над “Уралом”, а это очень сложный соперник на своем поле и мы увидели, что есть потенциал у “Крыльев”. И вот в предыдущем туре поражение от “Спартака” на последних минутах. “Крылья” проиграли, но и сам тренер “крылышек” сказал, что скорее всего, это был такой ничейный матч, но снова не повезло команде из Самары.



Соболев — лучший бомбардир нашего чемпионата, что неожиданно. Очередной шанс у него будет в игре с “Динамо”. Как они вообще играют друг с другом? В прошлом чемпионате “Крылья Советов” и “Динамо” обменялись победами со счетом 1:0. В предыдущем туре москвичи одержали победу над “Тамбовом”, что оставило двойственное ощущение. С одной стороны, конечно, это уже не то “Динамо”, которое было в начале чемпионата. Во-первых, оно не то по составу, те люди которые готовились и те схемы, которые наигрывались, были разрушены потому, что пришли новые исполнители. Мы видели, что Хохлов выпустил с “Тамбовом” совершенно новый состав, а все люди, которых мы привыкли видеть в старте, сидели на лавке. Конечно, это не то “Динамо”, о котором мечтают болельщики этого клуба, но тем не менее, выиграть у “Тамбова”на его поле со счетом 2:0 — это в общем то неплохо.



Мы видим, что начали себя проявлять люди, которых “Динамо” закупил для усиления, но конечно же, нет стабильности. Нет стабильности ни у “Динамо”, ни у “Крыльев Советов”. Такое ощущение, что кредит доверия Божовичу у болельщиков и у руководства “Крыльев” больше, чем кредит доверия Хохлову от болельщиков и руководства “Динамо”. В Божовича я верю, как в человека, который может добиваться своей цели. Он это доказывал.



“Крылья Советов” уже второй матч играют дома, могут отдохнуть никуда не выезжая, сосредоточиться на следующем матче с “Динамо” и учесть те ошибки, которые они допустили в матче со “Спартаком”, как-то слишком рано сев в оборону и пытаясь сохранить удобный и приятный для себя счет. Я думаю, что они сделают выводы.



Давайте посмотрим на личные встречи, где нет такого преимущества “динамовцев”, о котором кто-то мог подумать: 17 побед “Крыльев”, 21 победа “Динамо” и 11 ничьих. Все-таки “Динамо” пока что еще не то — 8 очков в семи турах. С другой стороны, со “Спартаком” сыграли, с “Зенитом” и “Локомотивом”. Но опять же, в этих трех матчах с такими топовыми командами “Динамо” набрало только одно очко и это была ничья со “Спартаком”. У “Динамо” еще все впереди.



В этом матче, я сделаю следующую ставку: “Крылья Советов” точно не проиграют на своем поле и тотал забитых мячей будет меньше 2,5 голов», — сказал Гусев.



«Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз: игра будет равна В турнирной таблице РПЛ остался один незакрытый ноль в графе ничьих – у «Крыльев Советов»