«Севилья» – «Сельта»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 3-го тура Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 3-го тура Ла Лиги сезона-2019/20 «Севилья» – «Сельта».



Ставка: «Севилья» выиграет и не пропустит за 2.85.



«Севилья» блестяще стартовала в Ла Лиге – одержаны две победы над «Эсаньолом» и «Гранадой». При новом тренере Хулене Лопетеги команда преобразилась и показывает отличный футбол. Во-первых, «Севилья» здорово контролирует мяч с помощью передач, во-вторых, очень надежно действует в обороне. Пока команда не пропустила ни одного мяча.



Думаю, не пропустит она и на этот раз. «Сельта» в первом туре проиграла дома «Реалу» (1:3), но затем преподнесла сенсацию, обыграв «Валенсию» (1:0). Второй раз подряд, впрочем, обыграть топ-команду вряд ли получится. В гостях «Сельта» слабее, чем дома. И очень уж хороша на старте «Севилья».



«Севилья» победит всухую, но голов будет мало – не больше двух. Оборона – сильная сторона обеих команд», — сказал Гратакос.

