«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: Соболев забьёт за 2.77.
«Крылья» неожиданно выиграли в Екатеринбурге, меня удивили. Но следом последовало поражение от «Спартака», хотя вели в счете. Могу сказать, что против «Спартака» «Крылья» играли очень неплохо, моментами атаковали опаснее соперника, переигрывали его, были быстрее. Понятно их разочарование, когда забил Тиль. Это уже не первое такое обидное поражение у Самары, от «Локомотива» в концовке пропускали. Видно, что команда хочет играть на победу и старается это делать даже в играх с московскими командами. Если бы сидели сзади, то ничью бы сохранили, а попытались победить — в итоге пропустили.
«Динамо» пока выглядит сыровато. Комплектование команды, судя по всему, еще не завершено. Ищут нападающего. Пока же с лучшей стороны себя проявляет Филипп. Но это все эпизоды. Сбалансированной командной игры пока не видно. И на этом выезде будет очень сложно, учитывая, что «Крылья» после поражения будут рвать и метать.
В отличном состоянии сейчас Соболев, он лучший бомбардир чемпионата. На него делают ставку, и это его окрыляет. Он забивает и забивает. Динамовской обороне сложно будет с ним справиться. Он высокий, габариты серьезные, при этом и техника есть. Мне кажется, что он снова может сделать результат. Рискнул бы поставить на его гол в этой встрече», — сказал Титов.
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