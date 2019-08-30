«Крылья Советов» – «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 8-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо» в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится сегодня, 30 августа, и начнётся в 20:00 мск.
Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.70.
«Игра «Динамо» в последнем матче меня разочаровала. Да, они выиграли, но играли очень трусливо и психологически неуравновешенно. Индивидуально игроки у «Динамо» сильнее, чем у «Тамбова», но динамовцы играли очень зажато, очень боялись совершить ошибку.
При этом «Крылья Советов» не являются командой, которая может считаться фаворитом в этой встрече. Соболев снова отличился в прошлом туре, но больше команда ничего не смогла показать. Очки нужны и тем, и другим. Думаю, что в матче будет забито больше двух мячей, но будут ли они забиты в одни ворота, или обе команды смогут отличиться, я с уверенностью сказать не могу.
На мой взгляд, «Динамо» всё же фаворит в этой встрече по составу, по потенциалу, который у них есть. Возможно, победа над «Тамбовом» смогла раскрепостить команду, и игроки будут чувствовать себя более уверенно», — сказал Непомнящий.
- 30 августа 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:52
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:53
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:03
- 29 августа 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00