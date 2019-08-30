Эксперты оценили шансы мужской сборной России по баскетболу выиграть ЧМ-2019

С 31 августа по 15 сентября в Китае пройдёт Чемпионат мира по баскетболу среди мужчин. Перед стартом турнира эксперты предложили свои котировки относительно будущего триумфатора.



Шансы на итоговую победу сборной России букмекеры оценили коэффициентом 151.0, что соответствует примерно 0,66% вероятности.



Главным претендентом на викторию на ЧМ-2019 аналитики называют национальную команду США. На то, что трофей достанется звёздно-полосатым, можно поставить за 1.50. Другими кандидатами на золото эксперты видят Сербию (4.50), Грецию (10.5) и Испанию (15.0).



На первом групповом этапе соперниками россиян станут национальные команды Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.



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