«Ювентус» — «Наполи»: бонус за верный прогноз на матч 2-го тура Серии А

Сегодня, 31 августа, в матче 2-го тура итальянской Серии А встретятся «Ювентус» и «Наполи». По оценке букмекеров, шансы туринцев выше. Поставить на победу хозяев в БК «Фонбет» можно за 1.85. Это примерно 51% вероятности. Шансы неаполитанцев эксперты оценили коэффициентом 4.50 (21%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.40 (28%).



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Матч «Ювентус» — «Наполи» состоится сегодня, 31 августа, начало — в 21:45 мск.