«Арсенал» — «Тоттенхэм»: бонус за верный прогноз на матч 4-го тура АПЛ

Сегодня, 1 сентября, в матче 4-го тура АПЛ встретятся «Арсенал» — «Тоттенхэм». По оценке букмекеров, шансы хозяев выше. Поставить на победу команды Унаи Эмери в БК «Фонбет» можно за 2.40. Это примерно 39% вероятности. Шансы гостей эксперты оценили коэффициентом 2.90 (33%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.40 (28%).



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Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» состоится сегодня, 1 сентября, начало — в 18:30 мск.