«Спартак» — «Зенит»: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на суперматч РПЛ
Сегодня, 1 сентября, в матче 8-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом». По оценке букмекеров, питерцы — фавориты встречи. Поставить на победу гостей в «Фонбет» можно с коэффициентом 2.15, что соответствует вероятности 44%. Сделать ставку на успех москвичей можно за 3.40 (28%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.40 (28%).
Букмекерская компания «Фонбет» запустила акцию для читателей «Чемпионата» к матчу «Спартак» — «Зенит»: дайте верный прогноз на эту встречу — и получите бесплатную ставку в размере 500 рублей. Предложение действительно только для новых клиентов.
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Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 1 сентября, начало — в 19:00 мск.
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