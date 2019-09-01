«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз Алексея Ярошевского на матч 4-го тура АПЛ

Спортивный журналист Алексей Ярошевский в ходе шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт» дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Арсенала» за 2.39.



«Вообще не знаю, как можно делать ставку на такой матч, не болея ни за одну из этих команд, как выбрать между ними. Наверное, все же поставил на победу «Арсенала» — 2:1. Просто потому, что, наверное, она им немножко нужнее. Ну и домашние стены все-таки должны помочь. Но это я сейчас по воробьям выстрелил, потому что матч крайне сложный для предсказаний, для какого-то анализа. Кто из них сейчас лучше, сказать вообще невозможно».



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