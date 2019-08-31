«Уфа» — «Оренбург»: прогноз Александра Аксенова на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Уфа» — «Оренбург».
Ставка: «Уфа» не проиграет и будет меньше (2,5) гола за 1.75.
«Футбольный клуб «Уфа» проводит хороший отрезок, в активе две подряд победы, причём над соперниками, которые претендуют на самые высокие места: «Ростовом» и «Зенитом». Команда из Санкт-Петербурга вообще впервые проиграла в этом чемпионате, а значит, настроение у коллектива Вадима Евсеева отменное: уколоть действующего чемпионата России — дорогого стоит.
С этим настроением уфимцы готовятся ко встрече с «Оренбургом», командой, которая в этом сезоне пока ни разу не победила и занимает последнее место в турнирной таблице. Казалось бы, вот она, перспектива лёгкого триумфа. Но думается, это обстоятельство может сыграть как в пользу «Уфы», так и против башкирского клуба: оренбуржцы играют весело, голы далеко не всегда вытекают из логики игры, и это может стать проблемой для хозяев.
Конечно, за «Уфу» вновь будет играть синтетическое поле, которое в случае жаркой погоды становится для любого соперника суровой проверкой. Плюс какое-то время уходит на привыкание к отскоку мяча, каким-то другим факторам, и пока «Оренбург» будет с этим справляться, команда Евсеева, возможно, успеет что-то эффективное сотворить.
В общем, «Уфа» — безусловный фаворит, но не думаю, что после двух ярких побед будет легко добиться результата с аутсайдером. Тем более Владимир Федотов и компания всегда готовы удивить атакующим вектором, есть новички — а потому оренбуржцы должны добавлять. Таким образом, моя ставка на матч «Уфа» — «Оренбург» — хозяева не проиграют и будет меньше (2,5) гола», — сказал Аксенов.
- 31 августа 2019
-
09:00
-
08:20
-
08:00
- 30 августа 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:52
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:53
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:03
- 29 августа 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30