«Уфа» — «Оренбург»: прогноз Александра Аксенова на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Уфа» — «Оренбург».



Ставка: «Уфа» не проиграет и будет меньше (2,5) гола за 1.75.



«Футбольный клуб «Уфа» проводит хороший отрезок, в активе две подряд победы, причём над соперниками, которые претендуют на самые высокие места: «Ростовом» и «Зенитом». Команда из Санкт-Петербурга вообще впервые проиграла в этом чемпионате, а значит, настроение у коллектива Вадима Евсеева отменное: уколоть действующего чемпионата России — дорогого стоит.



С этим настроением уфимцы готовятся ко встрече с «Оренбургом», командой, которая в этом сезоне пока ни разу не победила и занимает последнее место в турнирной таблице. Казалось бы, вот она, перспектива лёгкого триумфа. Но думается, это обстоятельство может сыграть как в пользу «Уфы», так и против башкирского клуба: оренбуржцы играют весело, голы далеко не всегда вытекают из логики игры, и это может стать проблемой для хозяев.



Конечно, за «Уфу» вновь будет играть синтетическое поле, которое в случае жаркой погоды становится для любого соперника суровой проверкой. Плюс какое-то время уходит на привыкание к отскоку мяча, каким-то другим факторам, и пока «Оренбург» будет с этим справляться, команда Евсеева, возможно, успеет что-то эффективное сотворить.



В общем, «Уфа» — безусловный фаворит, но не думаю, что после двух ярких побед будет легко добиться результата с аутсайдером. Тем более Владимир Федотов и компания всегда готовы удивить атакующим вектором, есть новички — а потому оренбуржцы должны добавлять. Таким образом, моя ставка на матч «Уфа» — «Оренбург» — хозяева не проиграют и будет меньше (2,5) гола», — сказал Аксенов.