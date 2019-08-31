«Саутгемптон» — «МЮ»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ сезона-2019/20.



Ставка: тотал первого тайма меньше 1 за 1.90.



“Понятно, что команда Оле-Гуннара Сульшера после обидного поражения на своем поле от “Кристал Пэлас” попытается реабилитироваться в глазах собственных болельщиков. Но получится ли? Это уже большой вопрос, ведь соперник у “Манчестер Юнайтед” будет очень непростой.



Команда Ральфа Хазенхюттля на этой неделе играла дополнительный матч с “Фулхэмом” в Кубке. Игра прошла во вторник, и хозяева “Сент-Мэрис” прошли в третий круг Кубка Англии. Я думаю, что трёх дней будет достаточно для полноценного восстановления, тем более что коллектив прошёл дальше и может зарядится позитивной энергией. Хотя далеко не все основные игроки вышли в кубковом противостоянии, так что наставник “Саутгемптона” держал в голове игру против “МЮ”.



Когда “Саутгемптон” встречает лидеров на своем поле, то очень часто команда хозяев располагается в три центральных защитника и очень низко “сажает” свой оборонительный блок. Бежать игрокам “Манчестер Юнайтед” будет некуда, хоть у них и очень быстрая атакующая линия — Лингард, Марсьяль, Джеймс, Рэшфорд. Когда есть пространство, тогда они могут продемонстрировать свою скорость и соперники испытывают проблемы. Но “Саутгемптон” этого пространства не даст, особенно пока счёт будет равным, как в первом тайме.



Так что мой выбор на этот матч — тотал первого тайма меньше одного. Я думаю, что голов в этой игре не будет вообще, но подстрахуюсь и поставлю только на отсутствие забитых мячей в первом тайме».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.