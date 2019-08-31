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«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: сухая победа «Локомотива» за 2.50.

«Локомотив» в прошлом туре сыграл вничью в Краснодаре, а «Ростов» сумел одержать победу над «Рубином» и присоединился к группе лидеров. В прошлом сезоне были яркие встречи этих команд. Они четыре раза сыграли: трижды «Локомотив» победил, и была ничья в Москве в матче на Кубок России — 2:2.

Сейчас мне нравится, как проявляют себя братья Миранчуки, хорош Крыховяк. Все трое проявляют лидерские качества, ведут за собой команду, забивают важные мячи. Думаю, если в этом сезоне не сбавят Миранчуки, то следующим летом их уже купят за серьёзную сумму, и это будет не «Зенит».

«Ростов» кусается, команда в порядке. Очень нравится Шомуродов — бесстрашный нападающий, готовый идти в стык даже головой. Жаль, что он не может выступать за сборную России. Но всё-таки для меня здесь «Локомотив» фаворит. Он как всегда постарается аккуратно сыграть сзади, а впереди момент обязательно будет. Смолов, Миранчуки, Крыховяк — для нашего чемпионата это серьёзная группа. Уж один гол они обязательно придумают. Поставлю на сухую победу «Локомотива».

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