«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата России

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» в 8-м туре РПЛ сезона-2019/20.



Ставка: во втором тайме голов будет больше, чем в первом, за 2.19.



“В российском первенстве сложилась уникальная ситуация в турнирной таблице — ровно пять команд (с первого по пятое место) имеют равное количество набранных очков. На подходе ещё два клуба, которые должны быть среди лидеров. Можно сколько угодно говорить про силу Российской Премьер-Лиги, но уровень конкуренции в нашем чемпионате — возможно, самый высокий в Европе.



Когда играют команды внутри этой элитной группы, здесь возможны самые разные варианты. Что можно ждать от противостояния между “Локомотивом” и “Ростовом”? Во-первых, мы должны понимать, что фрагментарное лидерство на протяжении одного тура ничего не значит. Невозможно удерживать за собой преимущество и спокойно ехать дальше, чувствуя в себе уверенность. Такого нет ни у кого из наших клубов. Имеют огромное значение локальные победы.



Казалось, что “Ростов” вот-вот начнёт уставать. Но по матчу с “Рубином” этого не скажешь. Подопечные Валерия Карпина показали хорошее движение, были моменты. “Локомотив” по-разному провел два тайма в “Краснодаре”. В первом “железнодорожники” были активны, а вот во втором тайме куда-то пропали. Может, “Краснодар” их прижал, а может, и сами решили отдать оппоненту мяч.



В этом матче будут играть команды, которые друг друга давно знают, и у них достаточно козырей, чтобы предъявить их на поле. В таких поединках вторые таймы оказываются результативнее, чем первые. Либо один соперник устаёт, либо второй находит какие-то варианты. Поэтому моя ставка будет следующей: во втором тайме голов будет больше, чем в первом".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.