«Осасуна» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 3-го тура Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Осасуна» — «Барселона» в 3-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: победа «Барселоны» с форой «-2» за 2.77.



«Месси снова не будет, он ещё какое-то время пропустит. Но и без него, и без Суареса «пятёрку» «Бетису» «Барселона» дома положила. Гризманн начинает осваиваться, понравился молодой нападающий, который вышел и показал своё мастерство. Свежая кровь нужна команде, она обновляется.



«Осасуна» только вышла в Примеру, но начала очень неплохо. В гостях был обыгран «Леганес», дома сыграли вничью с «Эйбаром». Пока команда не пропускала. Оборона, как видно, отлажена. Но вряд ли удастся выстоять против «Барселоны».



Конечно, «Барса» комфортнее чувствует себя дома, на широком поле «Камп Ноу». Но уже один раз проиграли на выезде, больше нельзя себе такое позволять. В Памплоне раньше были проблемы у грандов. Но сейчас всё-таки качество состава «Осасуны» оставляет желать лучшего. Так что поставлю на победу «Барселоны» с форой «-2» мяча».



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