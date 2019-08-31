«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.90.



«Встречаются соседи по турнирной таблице. Команды имеют по 14 очков после 7 туров. Здесь, конечно, однозначным фаворитом у букмекеров является «Локомотив».



Вопрос — дебютирует в этом матче Жоау Мариу или нет, сколько даст ему сыграть Сёмин. Знает это только он сам. Он же знаком с состоянием португальского футболиста.



«Ростов» очень неплох на старте сезона. Команда провалила только один матч — в Уфе. Там она проиграла 0:2. Но хорошо отреагировал «Ростов» на это поражение, по делу переиграв «Рубин» 2:1. У «Локомотива» есть зависимость от Миранчуков. Играют оба, тогда «Локомотив» выглядит гораздо интереснее и убедительнее в атаке. Если не играют, то проблемы тут же вырисовываются.



Так что однозначно отдать превосходство «Локомотиву» я бы не решился. «Ростов» может упереться. Мы знаем, что он может это сделать. Четыре раза команды сыграли в прошлом сезоне. В принципе, матчи получались результативными, даже чересчур результативной вышла первая игра в Кубке России — в Черкизово сыграли 2:2. Тогда сработал VAR в пользу «Ростова».



Голы должны быть и сейчас. Взял бы ставку «2-3 гола в матче» за 1,9. Я вполне допускаю чью-либо победу 2:0 или 2:1. Как знать, может быть, будет и крупная победа 3:0".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.