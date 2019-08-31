«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го тура Серии А сезона-2019/20 «Ювентус» — «Наполи».



Ставка: тотал больше 2,5 гола за 2.08.



«Конечно же большое внимание — к фигуре Маурицио Сарри. Он работал в «Наполи», сейчас он тренер «Ювентуса». Вокруг него очень много разговоров в Италии, потому что он станет ключевой фигурой в противостоянии. Понятно, что «Ювентус» перестраивается. Понятно, что до футбола Сарри — так называемого «саррибола» — ещё далеко. «Ювентус» играет в традициях Макса Аллегри. Тем не менее «Ювентус» силён, команда качественно усилилась, есть качественные футболисты и в атаке, и в защите, и в линии хавбеков. «Юве» — фаворит в матче с «Наполи».



«Наполи» непредсказуем. В команде прошли несколько трансферов, большие амбиции, хотят стать чемпионами Италии. Мне кажется, что в этой игре на первый план выйдут эмоции. Команды могут сыграть в открытый футбол. Лишь второй тур, и нет никакого давления на футболистов. Это большой фактор с точки зрения этого противостояния. Плюс это первый матч «Ювентуса» дома. Туринцы больше должны играть в атаку, больше забить. Думаю, что «Ювентус» постарается сыграть для болельщиков. Учитывая мой прогноз о том, что «Юве» сыграет в атаку, а «Наполи» такой стиль исповедует, думаю, что самая правильная ставка — тотал больше 2,5 мяча».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.