«Бернли» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Бернли» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют за 1.90, точный счёт — 1:2 за 7.50.



«Впереди очередной тур английской Премьер-лиги и игра так любимого многими «Ливерпуля». На этот раз красные играют на выезде против «Бернли». Наверное, это одна из самых любопытных встреч в предстоящие выходные. Во-первых, «Бернли» здорово стартовал. Команда достаточно высоко для себя располагается в турнирной таблице.



Во-вторых, «Ливерпуль» предельно чётко мотивирован на победу в АПЛ в этом сезоне, о чём говорят и косвенные источники. Немцы пишут, что Клопп не будет продлевать истекающий контракт и хочет уйти в другую команду. Уйти победителем после победы в Лиге чемпионов — это сверхзадача и сверхмотивация.



Исходя из вышесказанного, предлагаю играть на чистую победу «Ливерпуля». Под чистой подразумеваю игру уверенную и спокойную,. без голов в добавленное время. Предполагаю, что обе команды забьют. В последних матчах против «Ливерпуля» «Бернли» смотрится очень неплохо, забивает регулярно. Может проиграть разгромно, но всё равно это поражение не постыдное. Вряд ли в этом году что-то изменится.



В-третьих, этот «Ливерпуль» на старте сезона чуть более рационален. Жду, что тотал будет больше 2,5 гола, но предполагаю, что эта победа красных вряд ли получится разгромной — максимум с разницей в 1 или 2 мяча. Если хотите прогноз на счёт, то это отдельная строка — 1:2. Вполне уместная ставка, если вы захотите поставить на результат».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.