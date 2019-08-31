«Бернли» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Бернли» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют за 1.90, точный счёт — 1:2 за 7.50.
«Впереди очередной тур английской Премьер-лиги и игра так любимого многими «Ливерпуля». На этот раз красные играют на выезде против «Бернли». Наверное, это одна из самых любопытных встреч в предстоящие выходные. Во-первых, «Бернли» здорово стартовал. Команда достаточно высоко для себя располагается в турнирной таблице.
Во-вторых, «Ливерпуль» предельно чётко мотивирован на победу в АПЛ в этом сезоне, о чём говорят и косвенные источники. Немцы пишут, что Клопп не будет продлевать истекающий контракт и хочет уйти в другую команду. Уйти победителем после победы в Лиге чемпионов — это сверхзадача и сверхмотивация.
Исходя из вышесказанного, предлагаю играть на чистую победу «Ливерпуля». Под чистой подразумеваю игру уверенную и спокойную,. без голов в добавленное время. Предполагаю, что обе команды забьют. В последних матчах против «Ливерпуля» «Бернли» смотрится очень неплохо, забивает регулярно. Может проиграть разгромно, но всё равно это поражение не постыдное. Вряд ли в этом году что-то изменится.
В-третьих, этот «Ливерпуль» на старте сезона чуть более рационален. Жду, что тотал будет больше 2,5 гола, но предполагаю, что эта победа красных вряд ли получится разгромной — максимум с разницей в 1 или 2 мяча. Если хотите прогноз на счёт, то это отдельная строка — 1:2. Вполне уместная ставка, если вы захотите поставить на результат».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- 31 августа 2019
-
16:40
-
15:50
-
15:00
-
14:20
-
13:45
-
13:10
-
12:35
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:09
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:20
-
08:00
- 30 августа 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:52
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:53
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:03
- 29 августа 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30