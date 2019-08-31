«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Игоря Гамулы на матч итальянской Серии А

Известный тренер Игорь Гамула сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи» во 2-м туре Серии А сезона-2019/20.



Ставка: победа «Ювентуса» за 2.02.



«Серия А всегда интересна, а возврат таких тренеров, как Сарри и Анчелотти, увеличивает интерес вдвойне. “Ювентус”, как всегда, нацелен на победу в чемпионате, а “Наполи” постарается дать им бой в этом сезоне. Все собираются это сделать, но никто не может. И вот интрига очередного розыгрыша скудетто кроется как раз в этом, сумеет ли кто-то бросить вызов его действующему обладателю. Сейчас об этом еще рановато судить, но если “Наполи” сумеет отобрать очки в гостях у “Юве”, они тут же станут одним из претендентов на золотые медали.



У “Наполи” есть хорошие приобретения. Ещё идут разговоры о приобретении Икарди, но пока это только слухи. А что касается “Ювентуса”, то в команду вернулся легендарный голкипер этой команды Джанлуиджи Буффон. Вместе с ним состав пополнил и молодой Де Лигт, который в прошлом сезоне зажигал за “Аякс”. Роналду набрал свою оптимальную форму, в чём никто не мог и сомневаться. В первом туре “Ювентус” и “Наполи” обыграли своих оппонентов в гостях. Действующий чемпион страны увёз три очка после матча с “Пармой”, а неаполитанцы вырвали победу у “Фиорентины”.



Теперь в супердерби в Турине “Ювентус” примет “Наполи”. Сложно что-то сказать, так как чемпионат только начался. Но уже видно, что команды находятся в хороших кондициях. Они напоминают самих себя образца предыдущего сезона, но разве это плохо, если тогда они были хороши? Гости забили четыре в первой игре, а “Юве” сыграл слабо в атаке и забил всего лишь один. При этом ”Наполи” пропустил три, а “Ювентус”, как и в большинстве случаев, — ноль».



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