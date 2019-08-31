«Спартак» — «Зенит»: прогноз Александра Шмурнова на суперматч РПЛ в Москве

Комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 за 2.85.



«Игра “Спартака” и “Зенита” приходится на последний тур перед паузой, связанной с играми сборных. Это промежуточный финиш, за который не дают дополнительных очков, как в велоспорте, но это всё равно очень важно — уйти на отдых выше соперника. В случае “Спартака” — уйти не ниже “Зенита”. Питерцы изначально расценивались как мегафаворит, который будет лидировать с первого тура и до последнего, выиграет чемпионат досрочно. Но что мы видим сейчас? В Российской Премьер-лиге пять лидеров после семи туров с одинаковым количеством очков.



“Спартаку” психологически важно не отпустить “Зенит” далеко. Я думаю, что ничья может оказаться неплохим результатом. Хотя, учитывая количество новых игроков у “красно-белых”, образовалась новая команда, которая уже должна не бояться “Зенита”. Пришли мотивированные, смелые игроки. Они уже заиграли в атаке, пусть и не всегда в обороне. Играть вничью — 0:0 или при счёте 1:0 удерживать этот результат — это тоже не для “Спартака”. Я сказал, что “Спартаку” ничья будет достаточным утешением на этой стадии, но это не значит, что “Спартак” не будет рваться вперёд.



Я полагаю, что умение команды хозяев создавать моменты — да и вообще в этой игре будут встречные курсы, ведь “Зенит” — тоже команда прекрасно атакующая, — позволит в этом противостоянии забить два мяча. Не забывайте, что Гус Тиль и Джордан Ларссон не играли с “Брагой”. Футболисты поднакопят силы и выйдут на поле. Именно они забили два мяча в предыдущем туре в Самаре. Моя ставка: индивидуальный тотал “Спартака” больше 1,5 голов».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.