«Урал» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч «Урал» — «Краснодар» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: «Краснодар» победит за 1.95.
«Урал» на своём поле в этом году смотрится очень уверенно. Из пяти матчей екатеринбуржцы победили в трёх. Причём команда Парфёнова и забивает много. Но в предстоящей встрече, думаю, максимального результата добьется «Краснодар».
«Краснодар» уступил в Лиге чемпионов «Олимпиакосу», причём и в гостях, и дома. Команде нужно реабилитироваться, а это обычно у неё получается. Атака у «Краснодара» сильная, проблем с созданием моментов не будет. Мне представляется, что матч получится результативный, но больше шансов на победу однозначно у «Краснодара»».
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