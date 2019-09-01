«Спартак» — «Зенит»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Спартак» — «Зенит».
Ставка: ничьей не будет и обе команды забьют за 2.66.
«Спартак» на этой неделе потерпел фиаско в Лиге Европы, оба поединка проиграв «Браге». Безусловно, такой итог для столь амбициозного клуба является провалом, но теперь у команды Олега Кононова появится возможность навязать борьбу конкурентам за медали, ведь они вынуждены будут играть на несколько фронтов.
«Зенит» не удержался на пьедестале — два неудачных поединка кряду опустили команду Сергея Семака на четвёртое место в таблице. Сначала чемпион России не смог на своем поле обыграть «Ахмат», затем и вовсе в гостях уступил «Уфе» — 0:1. Тем не менее у «Зенита» есть 14 баллов, и победа в сегодняшнем поединке может вернуть его на вершину таблицы.
Несмотря на усталость, «Спартак» наверняка постарается дать бой «Зениту» — не так давно красно-белые уже одолели в дерби ЦСКА, такой же результат вполне можно повторить и сегодня. «Зенит» явно будет рисковать — два матча без побед для чемпиона уже являются затяжной серией, поэтому гости также будут стремиться только к максимальному результату. Предлагаю поставить на то, что ничьей не будет и обе команды забьют».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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