«Арсенал» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Арсенал» — ЦСКА в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ЦСКА забьет больше 1,5 мяча за 2.40.



«В этой паре прослеживается определённая закономерность. Если взять последние семь матчей между командами, включая товарищескую игру, доезжает всё время вариант «обе забьют — нет». В прошлом сезоне «Арсенал» принимал ЦСКА в Грозном, газон в Туле не успели подготовить к возобновлению чемпионата. Тогда туляки очень грамотно сыграли на контратаках и победили — 2:0. Это была первая игра после зимней паузы, и «армейцы» сыграли не совсем верно.



Думаю, сейчас Гончаренко определённые выводы сделает. Победа над «Ахматом» добавляет положительных эмоций ЦСКА. В данный момент ЦСКА вместе с «Арсеналом» идёт за группой команд, которые имеют по 14 очков.



Если бы давали вариант «ЦСКА забьёт больше 1 мяча», я бы взял его. То, как играет «Арсенал» в обороне в этом сезоне, мне не очень нравится. Команда регулярно много пропускает. Да, были два матча, когда подряд туляки не пропускали от «Тамбова» и «Уфы», но и у тех и у других были моменты. «Рубин» забил один, но ещё и в перекладину попадал. «Оренбург» тоже забил один, но мог и больше.



«Арсенал» играет в четыре защитника, а не в три центральных, и он достаточно удобен для ЦСКА. Если «армейцы» получат простор, то их сдержать будет сложно. Не знаю, будет ли дебютировать за ЦСКА Гогуа, но это добавило бы надёжности.



Исходя из статистики, можно было бы сыграть «обе забьют — нет», раз это доезжает. Но я бы рискнул и взял индивидуальный тотал ЦСКА. Больше 1 гола ЦСКА стоило бы взять, но если нет, то беру «ЦСКА забьет больше 1,5 мяча» за 2,4».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.