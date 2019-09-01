ЦСКА — «Авангард»: прогноз Дениса Казанского на матч регулярного сезона КХЛ

Футбольный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч открытия регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Авангард».



Ставка: тотал на ЦСКА больше 2,5 шайбы за 1.84.



«Начнём с матча ЦСКА — «Авангард». Эти команды сыграли в финале Кубка Гагарина. ЦСКА наконец-то выиграл трофей. У «Авангарда», который провёл фантастический плей-офф, сезон был так себе, а вот плей-офф выдался колоссальным, хотя и не хватило физических кондиций, чтобы соответствовать этой машине, которой управлял Игорь Никитин.



Не так много поменялось в ЦСКА — это плюс. Не так много изменилось и в «Авангарде», и это тоже плюс. Добавление нескольких хороших игроков для Боба Хартли было необходимостью, но в целом кроить состав и в него вмешиваться не было никакого смысла. Хартли это понимает как никто другой.



Я бы обратил внимание на пару предсезонных матчей. У «Авангарда» была характерная игра против «Северстали» (1:2). После неё Хартли сказал, что большой химии не сложилось между игроками. Тут ещё и Зернов вылетел на полгода. Это большая потеря, поэтому «Авангард» сейчас на стадии формирования команды.



В этом плане у ЦСКА совершенно аномальным смотрится результат 0:5 в матче с «Витязем», но все остальное было достаточно комфортным: победа над «Спартаком» и победа над «Динамо». С «Динамо» была сложная игра, но ЦСКА додавил соперника, а на фоне «Спартака» был эффект красно-синей машины.



Сейчас ЦСКА — как сложившийся организм, а «Авангард» — как формирующийся, наверное. Сложно противопоставить, поэтому я бы сыграл победу ЦСКА. Я бы подумал ещё над тем, что ЦСКА может победить и пробить тотал в 2,5 шайбы. Думаю, что игра будет низовая, финал-то был низовым. Не думаю, что здесь будет град шайб, но двух для победы над «Авангардом» ЦСКА точно не должно хватить, поэтому тотал на ЦСКА больше 2,5 шайбы можно рассмотреть».



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