«Спартак» — «Зенит»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 8-го тура РПЛ в Москве
Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Спартак» — «Зенит».
Ставка: обе забьют за 1.81.
«Одна из самых ожидаемых игр чемпионата России. «Спартак» после вылета из Лиги Европы получит много критики, и это не всегда приятно, это даже проблема для команды. С другой стороны, можно реабилитироваться. Но так как для «Зенита» «Спартак» — всегда серьёзный раздражитель, тем более матч в Москве, причём ответственный и важный, перед паузой на сборные, уверен: нас ждёт открытая игра, обе стороны хотят выиграть и никого не устроит ничья. Поэтому мой выбор в этом матче — обе забьют за коэффициент 1.81».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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