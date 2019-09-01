«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз Георгия Черданцева на матч 4-го тура АПЛ
Футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур».
Ставка: гол Пепе за 2.38, «Арсенал» победит за 2.37.
«Мне кажется, можно смело брать победу «Арсенала» за отличный коэффициент 2.37. Во-первых, за «Арсенал» статистика: «Тоттенхэм» в матчах чемпионата (в прошлом сезоне была победа в Кубке лиги) очень плохо играет на «Эмирейтс», а кроме того, похоже, что «Тоттенхэм» прошёл свой пик и вряд ли будет играть лучше, чем играл в предыдущие сезоны.
Конечно, в дерби может произойти что угодно, но форма «Арсенала» в данный момент выглядит предпочтительнее».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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