«Спартак» — «Зенит»: прогноз Эльвина Керимова на суперматч чемпионата России

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Спартак» — «Зенит».



Ставка: тотал угловых за матч больше 9,5 за 1.97.



«В матчах с участием «Спартака» бывает много угловых. Сами москвичи подают в среднем 5,29 угловых за матч, а их соперники ещё больше — 5,71. Статистика домашних матчей красно-белых сильно от общей не отличается — 5 и 6,67 угловых дома и на выезде соответственно.



Что касается статистики «Зенита», то здесь мы видим похожий средний показатель команды Семака — 5,86 за игру. И более скромные показатели у соперников — 3,86. Но когда речь заходит о гостевых матчах чемпиона, то тут оба показателя увеличиваются: до 6,5 стандарта с угла поля — в исполнении игроков «Зенита» и 5,5 — со стороны соперника.



Если верить статистике, то в предстоящей встрече должно быть много угловых. Мой прогноз — тотал угловых за матч больше 9,5 за 1,97».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.