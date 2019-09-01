«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур».



Ставки: «Арсенал» победит за 2.44.



«На арене “Эмирейтс” хозяева встретятся с одним из самых принципиальных соперников — “Тоттенхэмом”. Обе команды сейчас находятся далеко не в лучшем психологическом состоянии. Обе проиграли в третьем туре. “Арсенал” по всем статья уступил “Ливерпулю” со счетом 1:3, а мог бы влететь куда больше. “Шпоры” же минимально уступили аутсайдеру “Ньюкаслу”. Причём уступили со счетом 0:1 на своем поле. Этим самым они ошарашили свои почитателей.



Это будет 55-я игра между “Арсеналом” и “Тоттенхэмом” в рамках английской Премьер-лиги. В предыдущих 54 матчах такая статистика: 20 побед одержали “канониры”, 15 из которых — на своем поле, 12 побед одержали “шпоры”, но лишь две — на стадионе “Арсенала”. Вничью команды сыграли 22 раза, причем 10 — на поле “канониров”.



О предстоящих матчах “Арсенала” и “Тоттенхэма” можно говорить бесконечно, но лучше вынести самое важное из трёх сыгранных матчей в этом сезоне чемпионата. Мне кажется, что на данном этапе, здесь и сейчас, предпочтительнее выглядят подопечные Унаи Эмери. У них отличный вратарь, который не допускает серьёзных ляпов. В их составе мобильные хавбеки, а нападение вообще сумасшедшее.



Единственное, что может срубить “Арсенал”, — это его слабая оборона. Пожалуй, это единственное слабое место у хозяев. А у “Тоттенхэма” аналогичный расклад. Однако складывается впечатление, что лидеры команды Почеттино находятся не в лучшей форме. К тому же сказывается отсутствие Деле Алли. Он цементирует и середину поля, помогает обороне, а ещё и здорово подыгрывает Гарри Кейну. Вернулся Сон после дисквалификации, но ему ещё нужно вкатиться в турнир. В общем, мне кажется, что “Арсенал” в этом матче победит».



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