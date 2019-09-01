«Спартак» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Зенит» не проиграет и в матче будет забито не больше 4 мячей за 1.82.



«Конечно, «Спартак» после вылета из Лиги Европы — а кто-то шутит, что он себе разгрузил календарь, — убрал лишние 6 матчей, потому что многие и не рассчитывали, что если «Спартак» выйдет в Лигу Европы, то выйдет и в плей-офф. Кто-то считает, что «Спартак» подставил всю Россию, проиграв португальскому клубу, тем самым позволив Португалии приблизиться в рейтинге УЕФА. Мы теперь скоро потеряем ещё одну команду в Лиге чемпионов. Это всё болельщицкие разговоры, и от них никуда не деться.



Интереснее поговорить, кто в каком состоянии. «Спартак» в непонятном состоянии. На эмоциях выкручивает победу в Самаре, хотя мог и проиграть, если бы не Максименко. Потом с «Брагой» не реализует два момента, и потом проигрывает — 0:2, приговаривая самого себя. Там нет Тиля, нет Ларссона. От этого игра сразу начинает меняться у «Спартака». Шюррле где-то такой, где-то сякой, где-то не добегает, а где-то точную передачу прямо в ногу сделает и весь стадион начинает аплодировать. Всё, мол, замечательно, у нас есть игрок, который может вести игру нашей команды. Ну, это «Спартак». «Спартак всегда обсуждаем, но непонятен на футбольном поле. «Спартак» не может пока сыграть стабильно, хотя откуда этой стабильности взяться, если только что команду собрали.



«Зенит» понятнее, предсказуемее. Два матча ничего не забил. Не смог обыграть «Ахмат», действуя в большинстве. Проиграл «Уфе». Ничего страшного в этом нет. «Зенит», пусть без отрыва, но в группе команд, которые идут с 14 очками. Понятно, что дальше будет сложнее, потому что тяжелейшая группа в Лиге чемпионов, но тем не менее. У «Зенита» есть базис, есть хороший подбор игроков, а игры у «Зенита» нет уже полтора года. «Зенит» предсказуем, он зависим от своей формы, и мы это прекрасно знаем. Если что-то сделают Азмун и Дзюба, то здорово. Голову подставит Ерохин — классно. Дриусси нет, но, может, Оздоев какой-то момент реализует. Или Ракицкий, который пока ещё в этом сезоне не забивал со штрафных. «Зенит» хорош давлением, классом своих исполнителей.



Мне кажется, что даже в этой системе координат, и даже при том, что матч играется в Москве, а «Спартак» играет при своих болельщиках, «Зенит» понятнее и интереснее. Поэтому мой прогноз на эту встречу — «Зенит» не проиграет и в матче будет забито не больше 4 мячей. То есть Х2 и тотал меньше 3,5 мяча. Коэффициент неплохой. Выбирайте сами. Если вы считаете, что обе забьют — более интересный вариант, то выбирайте. Хотите верх — выбирайте, но мне кажется, что большого количества голов здесь не должно быть. Поэтому мой прогноз — Х2 и тотал меньше 3,5, а там посмотрим».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.