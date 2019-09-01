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«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 4-го тура АПЛ

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 4-го тура АПЛ
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Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч четвертого тура АПЛ сезона-2019/20 «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставка: тотал больше 2,5 гола за 1.60.

«Еще одно дерби в эти выходные, на этот раз в Англии. Дерби Северного Лондона — это всегда интересно, всегда зрелищно. На сегодняшний день, мне кажется, фаворит — «Тоттенхэм». Но так как игра будет на «Эмирейтс», у «Арсенала», можно говорить о том, что шансы примерно равны.

Плюс, опять-таки, «канониры» на старте сезона постараются болельщиков порадовать. Две атакующие команды, которые играют в открытый футбол. Поэтому предположу, что в этом матче будет тотал больше 2,5 гола».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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