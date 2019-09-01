«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Арсенал» — «Тоттенхэм».



Ставка: обе забьют и ТБ «2,5» за 1.65, «Арсенал» победит за 2.40.



«Арсенал» — «Тоттенхэм», наверное, самый сложный матч для прогноза в этом туре. Это центральный матч тура в Англии, это дерби с очень крепкой давней историей. «Арсенал» на старте этого сезона выглядит получше, и «канониры» дома играют здорово в последнее время. Исходя из этого, мне кажется, ставка «хозяева не проиграют» — хороший вариант, с приемлемым коэффициентом. Можно оттолкнуться от этого варианта и сделать обратную, что «Тоттенхэм» не выиграет, — это то же самое по сути.



«Шпоры» без побед в последних гостевых матчах, а «Арсенал», напротив, дома очки теряет редко в последнее время и забивает исправно. Все это дает возможность сделать еще одну ставку, оттолкнувшись от первой, на то, что хозяева все-таки выиграют, не ограничившись одним мячом. Предположу, что здесь ставка «обе команды забьют» вполне вероятна — «Тоттенхэм» как минимум на гол наиграть должен. Если обе команды забьют, следовательно, игра окажется верховой, где более 2,5 гола нас должно ждать».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.