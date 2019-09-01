«Спартак» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Спартак» победит за 3.30.



«Матч на «Открытие Арене», понятно, что будет полный стадион. Такие игры — это масса эмоций. Как правило, на этих эмоциях команды играют в атаку. Нет такого, чтобы одна команда отбивалась. Хотя как раз такое мы видели в исполнении «Спартака» в первом тайме с ЦСКА. Счастье, что ЦСКА не забил. Думаю, в этом матче такого не будет. «Спартак» одержал третью подряд победу в чемпионате. Появляется уверенность. Забивают новички. До этого Шюррле отдавал и забивал. Сейчас Ларссон и Тиль в порядке. Ситуация очень правильно развивается. Забивают те, кого недавно приобрели.



Думаю, «Спартак» готов играть в интересный футбол, тем более настрой после «Браги» будет еще более серьезным. Позиционная атака по-прежнему является проблемой. Но если команда соперника заигрывается, то у «Спартака» есть возможность выбегать, что, в принципе, он и делает. Видим, что есть результат. Как-то спокойнее стала ситуация с Кононовым. Он получил свою порцию критики, но есть результат, победы. «Спартак» идет в группе лидеров. Считаю, это большой прогресс, учитывая, что команда новая.



Не думаю, что у «Зенита» будет преимущество из-за того, что они находятся в недельном цикле. Если ты уже начал играть по два матча в неделю, то привыкаешь. Это даже удобно. Команда успевает восстанавливаться. К тому же есть ротация. Тонус сохраняется.



Что касается «Зенита», то сложно объяснить, в чем причина неудач в последних играх. Команда не забивает, не побеждает. Хотя у клуба большой бюджет, состав серьезный по российским меркам. Это вопрос, на который у меня нет ответа. Матч со «Спартаком» даст ответ, была ли это случайность. Но это настораживает, учитывая, что скоро играть в Лиге чемпионов.



По результату… Думаю, «Спартак» победит, выиграет всухую, учитывая, что «Зенит» потерял уверенность, не забивает».



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