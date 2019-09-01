«Лацио» — «Рома»: прогноз Нобеля Арустамяна на римское дерби во 2-м туре Серии А

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го тура Серии А сезона-2019/20 «Лацио» — «Рома».
Ставка: голы в обоих таймах за 1.56.
«У «Ромы» большая перестройка, и пока непонятно, когда команда начнет играть в футбол Фонсеки. Но очевидно, что сейчас «Рома» обладает неплохим составом и подбором футболистов. Что касается «Лацио», у команды более сбитый состав. И, безусловно, фактор тренера играет важную роль: Симоне Индзаги продолжает весьма успешно трудиться на тренерском мостике.
Старт чемпионата – это всегда возможность немножко поиграть в авантюрный футбол, потому что еще не давит результат, в первые 2-3 тура можно пытаться чем-то удивить болельщиков. Поэтому, думаю, такой футбол и будет в этом матче. И поставлю на голы в обоих таймах».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- 1 сентября 2019
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:15
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 31 августа 2019
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:40
-
15:50
-
15:00
-
14:20
-
13:45
-
13:10
-
12:35
-
12:00
-
11:30
-
11:00