«Лацио» — «Рома»: прогноз Нобеля Арустамяна на римское дерби во 2-м туре Серии А

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го тура Серии А сезона-2019/20 «Лацио» — «Рома».



Ставка: голы в обоих таймах за 1.56.



«У «Ромы» большая перестройка, и пока непонятно, когда команда начнет играть в футбол Фонсеки. Но очевидно, что сейчас «Рома» обладает неплохим составом и подбором футболистов. Что касается «Лацио», у команды более сбитый состав. И, безусловно, фактор тренера играет важную роль: Симоне Индзаги продолжает весьма успешно трудиться на тренерском мостике.



Старт чемпионата – это всегда возможность немножко поиграть в авантюрный футбол, потому что еще не давит результат, в первые 2-3 тура можно пытаться чем-то удивить болельщиков. Поэтому, думаю, такой футбол и будет в этом матче. И поставлю на голы в обоих таймах».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.