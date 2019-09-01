«Атлетико» — «Эйбар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Эйбар» в 3-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: «Атлетико» победит и тотал меньше 3,5 мяча за 1.76.



«Этот матч кажется самым простым для прогноза. Здесь вроде бы всё на поверхности. «Эйбар» имеет одно очко после двух матчей. Он сыграл вничью на выезде с «Осасуной». В первом туре он уступил «Мальорке» на выезде 1:2. И третий матч подряд для «Эйбара» выездной. «Атлетико» будет соперником московского «Локомотива» в Лиге чемпионов. Теперь за игрой «Атлетико» будем следить ещё более пристально.



«Атлетико» пока не пропускает, одерживает свои дежурные победы по 1:0. Даже статистический центр Opta считала, сколько таких побед было при Симеоне. Их очень много. Но что 1:0, что 5:2, что 7:1 — больше трёх очков не получишь. «Атлетико» по-прежнему славится хорошей обороной. А впереди есть моменты. Можно свой голевой шанс реализовать.



«Атлетико» пока не вышел на проектную мощность, по осени будет команда добирать. Но «Эйбар» мадридцы обыграют. Хотя с этой командой в последнее время было тяжело. На выезде, как правило, обыгрывали по 1:0. А вот дома в двух последних матчах «Атлетико» не побеждал «Эйбар». Даже в прощальном матче Фернандо Торреса.



Настал момент, когда «Атлетико» обыграет «Эйбар», причём через тотал меньше 3,5 мяча. Коэффициент — 1,76. Продано!».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.