«Марсель» — «Сент-Этьен»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 сезона-2019/20 «Марсель» — «Сент-Этьен».
Ставка: победа «Марселя» за 2.00.
«Марсель» Виллаш-Боаша начал сезон с поражения от «Реймса», потом была ничья с «Нантом», а в третьем туре провансальцы наконец победили «Ниццу» на её поле. С точки зрения результата есть какое-то поступательное движение вперёд. Начинает забивать новичок команды Бенедетто, лучше понимает идеи тренера Пайет, и, кажется, всё налаживается. Но соперник в ближайшем матче у «Олимпика» непростой — «Сент-Этьен», который, наоборот, начал сезон с победы, во втором туре сыграл вничью, а на прошлой неделе впервые в сезоне проиграл, причём с разгромным счётом 0:3. Пока не забивают у «стефануа» нападающие и молчит лидер команды Вахби Хазри. По игре в обороне тоже есть масса вопросов, ведь «Сент-Этьен» пока пропускает в каждом матче.
Мне кажется, что «Марсель» должен в предстоящем поединке одержать вторую подряд победу (и первую домашнюю). В противном случае старт «Марселя» под руководством амбициозного Андре Виллаш-Боаша будет признан неудачным. Все ресурсы для того, чтобы набрать 3 очка, у провансальцев есть. Мой прогноз — победа «Марселя» за 2.00».
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