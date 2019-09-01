«Вильярреал» — «Реал Мадрид»: прогноз Егора Титова на матч испанской Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал Мадрид» в 3-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.
Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 2.05.
«Интересный матч. «Реал» пока не убедил, что он хорош, может выигрывать матч за матчем. Повезло с «Сельтой», реализовали все подряд. Здесь матч в Вильярреале, где всегда трудно, сложно.
«Вильярреал» взял пока всего одно очко на старте, но мог набрать гораздо больше. Опять же, хромает реализация. С «Леванте» было минимум три выхода один на один в первом тайме, но в итоге проиграли. Проблема «Вильярреал» в обороне, очень все плохо. Легкие мячи команда пропускает.
Помню матч с «Барсой» в прошлом сезоне. «Вильярреал» показал себя с лучшей стороны. Думаю, и на «Реал» будет тот же настрой. Рискну поставить на «тотал больше 3,5 мяча». Не знаю, кто победит. Но голов будет достаточно».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 1 сентября 2019
-
18:30
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:15
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 31 августа 2019
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:40
-
15:50
-
15:00
-
14:20
-
13:45
-
13:10
-
12:35