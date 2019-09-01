«Вильярреал» — «Реал Мадрид»: прогноз Егора Титова на матч испанской Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал Мадрид» в 3-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 2.05.



«Интересный матч. «Реал» пока не убедил, что он хорош, может выигрывать матч за матчем. Повезло с «Сельтой», реализовали все подряд. Здесь матч в Вильярреале, где всегда трудно, сложно.



«Вильярреал» взял пока всего одно очко на старте, но мог набрать гораздо больше. Опять же, хромает реализация. С «Леванте» было минимум три выхода один на один в первом тайме, но в итоге проиграли. Проблема «Вильярреал» в обороне, очень все плохо. Легкие мячи команда пропускает.



Помню матч с «Барсой» в прошлом сезоне. «Вильярреал» показал себя с лучшей стороны. Думаю, и на «Реал» будет тот же настрой. Рискну поставить на «тотал больше 3,5 мяча». Не знаю, кто победит. Но голов будет достаточно».



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