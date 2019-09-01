«Вильярреал» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал Мадрид» в 3-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.
Ставка: «Реал» забьёт 2 или 3 мяча за 2.07.
«Реал» отправляется в гости к «Вильярреалу», который ещё ни одной победы не одержал. «Вильярреал» упустил преимущество в два мяча в домашней встрече с «Гранадой», затем упустил перевес в гостях с «Леванте». При этом он контролировал всё…
И теперь «Вильярреал» дома будет принимать «Реал», у которого всё не очень здорово. По-прежнему конфликтуют Зидан и Флорентино Перес по поводу кандидатуры Поля Погба. Огромное количество травмированных у «Реала». Тут ещё и Иско мышечную травму получил. Не всё здорово в мадридском королевстве.
Но в любом состоянии, в любые времена «Реал» мог выползать, особенно против команды, которая даёт играть. У «Вильярреала» абсолютно новая оборона. Не удивляет, что четыре мяча забивает «Гранада». Два пенальти ещё привезли с «Леванте».
У «Реала» будут шансы, немало. С «Вальядолидом» «Реал» играл нормально. Моментов хватало. А тут ещё Модрич вернётся после дисквалификации.
Наверное, можно было бы сыграть «Реал» больше 1,5 мяча». Но больше мне нравится вариант «Реал» забьёт 2 или 3 мяча». В четырёх из последних пяти матчей этот вариант с «Вильярреалом» работал. Тем более коэффициент 2,07».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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